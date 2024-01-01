قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Ideone is a free online IDE, compiler and debugging tool which enables users to run code online with own input data in more than 40 programming languages.

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