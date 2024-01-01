Ideone

Ideone

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الموقع الإلكتروني: ideone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ideone على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ideone is a free online IDE, compiler and debugging tool which enables users to run code online with own input data in more than 40 programming languages.

الموقع الإلكتروني: ideone.com

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