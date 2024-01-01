PseudoEditor - Pseudocode Editor Online هي أداة مجانية تعتمد على الويب مصممة لمساعدة المستخدمين على كتابة الكود الكاذب وتصحيح أخطائه بسرعة وسهولة. يتضمن ميزات مثل تمييز بناء الجملة، وحفظ التعليمات البرمجية، وتمييز الأخطاء، مما يسهل على المستخدمين كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بهم وتصحيحها. تحتوي الأداة أيضًا على ميزة مترجم الكود الكاذب التي تتيح للمستخدمين اختبار الكود الخاص بهم بنقرة واحدة فقط. المحرر مجاني تمامًا ولا توجد أي تكاليف أو رسوم خفية لاستخدامه، حيث أن تكاليف تشغيله واستضافته مدعومة بالإعلانات. يمكن الوصول إلى الأداة عبر أي متصفح ويب ويمكن استخدامها من أي جهاز، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين بدء البرمجة على الفور دون أي إعداد. تتميز واجهة المستخدم بسهولة التنقل، وتأتي الأداة مع خيارين مختلفين للنمط: الوضع الفاتح والوضع المظلم. يوفر المحرر بيئة كتابة أفضل بكثير مع نتائج كتابة أكواد زائفة أسرع بما يصل إلى 5 مرات من أي برنامج آخر، مثل برنامج Notepad. يحتوي Pseudocode Editor Online على إعدادات متقدمة وخيارات موافقة شخصية للمستخدمين للتحكم في خصوصيتهم على الموقع. بشكل عام، تعد هذه الأداة حلاً مفيدًا وعمليًا لأي شخص يحتاج إلى كتابة كود زائف بسرعة وسهولة.

الموقع الإلكتروني: pseudoeditor.com

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