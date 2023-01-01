Holaspirit عبارة عن منصة ويب مصممة للمؤسسات ذاتية الإدارة مهما كانت منهجيتها (Holacracy، Sociocracy، Sociocracy 3.0).

الموقع الإلكتروني: holaspirit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Holaspirit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.