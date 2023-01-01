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HiOrg-Server

HiOrg-Server

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الموقع الإلكتروني: info.hiorg-server.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiOrg-Server على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HiOrg Server - برنامج لمنظمات الإغاثة ومراكز التدريب. خطط للواجبات عبر الإنترنت الآن. الموظفون والمواد والتدريب - كل شيء في لمحة بنقرة واحدة!

الموقع الإلكتروني: info.hiorg-server.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiOrg-Server. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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