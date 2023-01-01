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heise online

heise online

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الموقع الإلكتروني: heise.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من heise online على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار ومنتديات حول أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والإعلام والسياسة. مقارنة أسعار الأجهزة والبرامج وكذلك التنزيلات في Heise Medien.

الموقع الإلكتروني: heise.de

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