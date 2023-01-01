قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أخبار ومنتديات حول أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والإعلام والسياسة. مقارنة أسعار الأجهزة والبرامج وكذلك التنزيلات في Heise Medien.

الموقع الإلكتروني: heise.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ heise online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.