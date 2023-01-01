DIVERA 24/7

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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في العمل مع عدد كاف من الموظفين: التنبيه + التعليقات عبر التطبيق والرسائل النصية القصيرة والمكالمات وأجهزة النداء من eMessage وUNITRONIC. تخطيط وعرض الاستعداد التشغيلي والتحذير من نقص الموظفين.

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