WebCatalog

DIVERA 24/7

DIVERA 24/7

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الموقع الإلكتروني: divera247.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DIVERA 24/7 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في العمل مع عدد كاف من الموظفين: التنبيه + التعليقات عبر التطبيق والرسائل النصية القصيرة والمكالمات وأجهزة النداء من eMessage وUNITRONIC. تخطيط وعرض الاستعداد التشغيلي والتحذير من نقص الموظفين.

الموقع الإلكتروني: divera247.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DIVERA 24/7. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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