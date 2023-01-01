WebCatalog
Hedgeye

Hedgeye

app.hedgeye.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hedgeye على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يضم فريق Hedgeye بعضًا من محللي الأبحاث الأكثر شهرة في العالم - متحدين حول رؤية لأبحاث الاستثمار المستقلة في الوقت الفعلي كخدمة.

الموقع الإلكتروني: app.hedgeye.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hedgeye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BigCharts

BigCharts

bigcharts.marketwatch.com

Morningstar

Morningstar

morningstar.com

Zacks

Zacks

zacks.com

AbortionFinder.org

AbortionFinder.org

abortionfinder.org

Amuse

Amuse

amuse.io

Value Research

Value Research

valueresearchonline.com

USPS

USPS

usps.com

Australian Financial Review

Australian Financial Review

afr.com

MEXC

MEXC

mexc.com

Nuclino

Nuclino

nuclino.com

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

InvestNext

InvestNext

investnext.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية