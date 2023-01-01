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AbortionFinder.org

AbortionFinder.org

abortionfinder.org

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع أكثر من 700 مركز صحي، يتميز موقع AbortionFinder.org بالدليل الأكثر شمولاً لمقدمي خدمات الإجهاض الموثوقين (والمعتمدين) في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: abortionfinder.org

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