WebCatalog
Zacks

Zacks

zacks.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zacks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Zacks Investment Research هي شركة رائدة في مجال توفير أبحاث الاستثمار المستقلة وتتمتع بسجل حافل من التفوق في الأداء على السوق. يتم توفير محتوى هذا التطبيق من قبل Zacks Investment Research ويوفر الوصول إلى Zacks Rank الذي أثبت كفاءته - ومتوسط ​​مكاسبه +26% سنويًا - وأبحاث Zacks الخاصة لتحقيق نجاح التداول أثناء التنقل.

الموقع الإلكتروني: zacks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zacks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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