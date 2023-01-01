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Healthgrades

Healthgrades

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الموقع الإلكتروني: healthgrades.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Healthgrades على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Healthgrades هو المورد الرائد عبر الإنترنت للحصول على معلومات شاملة عن الأطباء والمستشفيات.

الموقع الإلكتروني: healthgrades.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Healthgrades. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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