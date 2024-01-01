Growth Tools

أدوات النمو هي خدمة تدريب شهرية تجعل من المستحيل تقريبًا الفشل في جذب المزيد من العملاء. نحن نجمع بين أدلة النمو التي أثبتت جدواها وبين التدريب الفردي ودعم الأقران حتى لا تشعر بالإرهاق أو التعثر أو التساؤل عما يجب عليك فعله بعد ذلك. قاعدة بيانات تضم مئات الأدوات المختلفة التي يستخدمها قراصنة النمو الناجحون لمهام مختلفة تتراوح من التحليلات وإدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملة التوعية بالعلاقات العامة.

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