WebCatalog
Groupeasy

Groupeasy

us.groupeasy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Groupeasy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل Groupeasy على حل مشكلات الاتصال والتنظيم والجدولة الشائعة التي تواجه أي نوع من المجموعات باستخدام برنامج قوي ومباشر يحتوي على القدر المناسب من العملية والهيكل - مما يعمل على تمكين الموظفين والقادة وأعضاء المجموعة. Groupeasy عبارة عن نظام أساسي متكامل قائم على الويب ويمكن الوصول إليه بالأسعار ويركز على الخصوصية (بدون إعلانات) ويرتكز على المجتمع. نحن أداة الإنتاجية للمجموعات التي تستمر مع مرور الوقت، وتطمح إلى النمو وربط الناس في هدف مشترك.

الموقع الإلكتروني: us.groupeasy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Groupeasy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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