تعمل Groupeasy على حل مشكلات الاتصال والتنظيم والجدولة الشائعة التي تواجه أي نوع من المجموعات باستخدام برنامج قوي ومباشر يحتوي على القدر المناسب من العملية والهيكل - مما يعمل على تمكين الموظفين والقادة وأعضاء المجموعة. Groupeasy عبارة عن نظام أساسي متكامل قائم على الويب ويمكن الوصول إليه بالأسعار ويركز على الخصوصية (بدون إعلانات) ويرتكز على المجتمع. نحن أداة الإنتاجية للمجموعات التي تستمر مع مرور الوقت، وتطمح إلى النمو وربط الناس في هدف مشترك.

الموقع الإلكتروني: us.groupeasy.com

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