أصبح التقييم سهلاً. يمكنك تقليل أعباء عمل المعلم وزيادة تعلم الطلاب إلى أقصى حد باستخدام ميزات Gradient البديهية والمبتكرة.

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