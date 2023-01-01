WebCatalog

Google Ad Manager

Google Ad Manager

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: admanager.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Ad Manager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم مدير إعلانات Google للناشرين محركًا متكاملاً لإيرادات الإعلانات، مما يساعد الناشرين على تبسيط العمليات والحصول على أكبر قيمة لكل مرة ظهور.

الموقع الإلكتروني: admanager.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Ad Manager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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