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Zen Planner

Zen Planner

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zenplanner.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zen Planner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج يبسط إدارة صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك تبسيط العمليات. زيادة الإيرادات. إشراك الأعضاء.

الموقع الإلكتروني: zenplanner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zen Planner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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