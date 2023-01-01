يمكنك أيضًا إرسال البيانات واستلامها باستخدام صندوق بريد كبير السعة بسعة 10 جيجابايت أو برنامج بريد إلكتروني. goomail هي خدمة بريد ويب عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: mail.goo.ne.jp

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