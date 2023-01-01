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Jooto

Jooto

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الموقع الإلكتروني: jooto.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jooto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jooto هي أداة لإدارة المهام والمشاريع بأسلوب كانبان يستخدمها أكثر من 260.000 شخص. العملية الأساسية هي مجرد السحب والإسقاط. يمكنك أيضًا إدارة المهام باستخدام مخططات جانت وعبر المشاريع. من الأسهل فهم حالة أعضاء المشروع، مما يجعل الإدارة أسهل.

الموقع الإلكتروني: jooto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jooto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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