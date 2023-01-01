WebCatalog
GoCharlie.AI

GoCharlie.AI

gocharlie.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoCharlie.AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعرف على تشارلي، أفضل صديق جديد لمنشئ المحتوى! يساعد تشارلي في إنشاء عدد غير محدود من الصور بدقة 4K، ومدونات كاملة، ومنشورات المؤثرين، والإعلانات، جربها مجانًا الآن كما هو موضح في الخطوة 1، اختر حالة الاستخدام الخاصة بك، اختر من الصور، أو المدونات، أو أكثر من 60 نوعًا من أنواع المحتوى التسويقي، جربها الخطوة 2، وصف الإدخال، أدخل صورة، واسم العلامة التجارية، والكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث والمزيد جربه

الموقع الإلكتروني: gocharlie.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoCharlie.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

99WEB AI

99WEB AI

99webdesign.net

Brandwise AI

Brandwise AI

brandwise.ai

Legiit

Legiit

legiit.com

Junia

Junia

junia.ai

thruuu

thruuu

thruuu.com

Affpilot

Affpilot

affpilot.com

SEO Writing AI

SEO Writing AI

seowriting.ai

Desygner

Desygner

desygner.com

AtOnce

AtOnce

atonce.com

Quickads

Quickads

quickads.ai

WETUNE

WETUNE

wetune.chat

Snappa

Snappa

snappa.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية