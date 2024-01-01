AltText.ai هو منشئ نص بديل للصور يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورؤية الكمبيوتر. يمكنك إنشاء نص بديل باستخدام موقعنا الإلكتروني، أو مكون WordPress الإضافي، أو تطبيق Shopify، أو عمليات التكامل مع منصات CMS الشائعة. نحن ندعم إنشاء نص بديل بأكثر من 130 لغة، وإضافة كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث إلى النص البديل الخاص بك، وحتى النص البديل المتخصص لمنتج التجارة الإلكترونية باستخدام اسم منتجك وعلامتك التجارية. يعد النص البديل مهمًا لتحسين محركات البحث وإمكانية الوصول إلى موقع الويب. بدلاً من الاستعانة بمؤلف إعلانات أو محاولة كتابة آلاف أوصاف الصور بنفسك، استخدم AltText.ai لمعالجة جميع صورك بسرعة وإنشاء نص بديل دقيق بشكل مذهل لموقعك!

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