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AltText.ai

AltText.ai

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: alttext.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AltText.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AltText.ai هو منشئ نص بديل للصور يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورؤية الكمبيوتر. يمكنك إنشاء نص بديل باستخدام موقعنا الإلكتروني، أو مكون WordPress الإضافي، أو تطبيق Shopify، أو عمليات التكامل مع منصات CMS الشائعة. نحن ندعم إنشاء نص بديل بأكثر من 130 لغة، وإضافة كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث إلى النص البديل الخاص بك، وحتى النص البديل المتخصص لمنتج التجارة الإلكترونية باستخدام اسم منتجك وعلامتك التجارية. يعد النص البديل مهمًا لتحسين محركات البحث وإمكانية الوصول إلى موقع الويب. بدلاً من الاستعانة بمؤلف إعلانات أو محاولة كتابة آلاف أوصاف الصور بنفسك، استخدم AltText.ai لمعالجة جميع صورك بسرعة وإنشاء نص بديل دقيق بشكل مذهل لموقعك!

الفئات:

Productivity
أدوات تحسين محركات البحث

الموقع الإلكتروني: alttext.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AltText.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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