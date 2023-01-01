WebCatalog
GlowRoad

GlowRoad

glowroad.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GlowRoad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت منتج/تاجر جملة لمنتجات ذات نوعية جيدة؟ يمكن أن يساعدك GlowRoad في بناء قاعدة عملاء واسعة ومخلصين بسرعة كبيرة. على GlowRoad، سيتم بيع منتجاتك في جميع أنحاء البلاد من خلال شبكة الموزعين القوية التي يبلغ عددها 60 ألفًا. سجل الآن وانضم إلى آلاف الموردين الذين يعملون على تنمية أعمالهم معنا.

الموقع الإلكتروني: glowroad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GlowRoad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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