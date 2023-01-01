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Green Dot Bank

Green Dot Bank

greendot.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Green Dot Bank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأسست شركة Green Dot في عام 1999، وهي شركة رائدة في مجال توفير بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا القابلة لإعادة التعبئة. مع وجود ملايين العملاء والنمو، تُباع منتجات Green Dot في عشرات الآلاف من مواقع البيع بالتجزئة الرئيسية في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: greendot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Green Dot Bank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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