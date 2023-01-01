تأسست شركة Green Dot في عام 1999، وهي شركة رائدة في مجال توفير بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا القابلة لإعادة التعبئة. مع وجود ملايين العملاء والنمو، تُباع منتجات Green Dot في عشرات الآلاف من مواقع البيع بالتجزئة الرئيسية في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: greendot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Green Dot Bank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.