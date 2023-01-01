WebCatalog
Gencat

Gencat

web.gencat.cat

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gencat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المعلومات والإجراءات والخدمات من Generalitat دي كاتالونيا

الموقع الإلكتروني: web.gencat.cat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gencat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

La Xarxa+

La Xarxa+

laxarxames.cat

La Stampa

La Stampa

lastampa.it

Challenges

Challenges

challenges.fr

open memo

open memo

openmemo.io

SherlockHR

SherlockHR

sherlockhr.com

Self-Med

Self-Med

self-med.fr

Ripio

Ripio

ripio.com

RTVE Radio

RTVE Radio

rtve.es

MateoNet

MateoNet

web.mateonet.cl

Berrly

Berrly

berrly.com

UASD Virtual

UASD Virtual


TVE

TVE

rtve.es

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية