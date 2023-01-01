تُحدث المذكرة المفتوحة ثورة في روتين عملك: انسَ التوتر والارتباك والتأخير. يمكنك الوصول بسهولة إلى أهدافك الإنتاجية وإرجاع القيمة إلى وقتك.

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