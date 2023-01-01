Berrly هو برنامج لإدارة الأعضاء وقواعد البيانات، ويتوافق مع RGPD، وإرسال الاتصالات وحجز التذاكر للأندية الرياضية.

الموقع الإلكتروني: berrly.com

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