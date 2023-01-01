اكتشف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يعمل على تحسين وتبسيط العلاقة مع المريض. برنامج الإدارة الطبية عبر الإنترنت المصمم للمراكز الطبية والعيادات الخارجية والمستشفيات.

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