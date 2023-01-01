ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: forcemanager.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ForceManager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.