Flowbox هي شركة SaaS حائزة على جوائز تقدم منصة تسويق مرئية لمساعدة العلامات التجارية على الاستفادة من المحتوى الاجتماعي وتوزيعه طوال رحلة المشتري لزيادة المشاركة والإثبات الاجتماعي والمبيعات. يكمن جوهر Flowbox في كيفية مساعدة التكنولوجيا للعلامات التجارية على إنشاء واستخدام المحتوى المملوك والمدفوع والمكتسب والذي أنشأه المستخدمون من أجل تسويق وتجارة إلكترونية أكثر فعالية وتحويلًا وشفافية. من خلال منصتنا، يستطيع عملاؤنا جمع المحتوى والإشراف عليه ونشره على مواقعهم الإلكترونية ومتجرهم عبر الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست شركة Flowbox في عام 2016، وهي واحدة من أسرع شركات تكنولوجيا التسويق نموًا في أوروبا وحصلت على المرتبة رقم 8 في Deloitte Switzerland Technology Fast 50 لعام 2020. وفي عام 2022، اندمجت Flowbox وPhotoslurp في شركة واحدة، واليوم، تضم الشركة المشتركة 70 موظفًا ومكتبًا في ستوكهولم وبرشلونة وأمستردام، نخدم أكثر من 850 عميلًا في 40 سوقًا. ⭐️ حصل على المرتبة رقم 8 في تصنيف Deloitte's Technology Fast 50 بالسويد ⭐️ الشريك الرسمي للتسويق التعريفي

الموقع الإلكتروني: getflowbox.com

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