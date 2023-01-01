يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد الزيارات، أو كنت تمتلك علامة تجارية من قائمة Fortune 500 وتحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة للأداء، فإن بيرفورم[cb] هي الشركة الرائدة المعترف بها في تسويق الأداء عبر الإنترنت مع السوق المصنف رقم 1 في العالم. نحن متخصصون في استراتيجية تسويق الأداء الخاصة بالقطاعات بحيث يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تريدهم - ولا تدفع إلا مقابل العملاء الذين تكتسبهم.

الموقع الإلكتروني: performcb.com

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