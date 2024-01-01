WebCatalog

Flockler

Flockler

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flockler.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flockler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتيح منصة lockler للعلامات التجارية جمع وتحليل وعرض المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون على خدماتهم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التحويل ومدة البقاء. يحظى Flockler بثقة أمثال Penguin Books وRoyal Mail وVisit Britain وUEFA. نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا على جميع الخطط ورسوم الاشتراك الشهرية تبدأ من 49 يورو شهريًا. الفوائد الرئيسية: * سهولة تنظيم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون للوصول إلى المستهلكين في المرحلة المبكرة من دورة الشراء وتوجيه حركة المرور إلى صفحات المنتج * زيادة في التحويلات بنسبة 20-30% عند استخدام المنشورات الاجتماعية كشهادات للمنتج وعرضها في لحظة الشراء على صفحة الخروج أو صفحات المنتج * تساعدك البيانات الاجتماعية والرؤى التي يوفرها النظام الأساسي على إنشاء أصول محتوى أكثر استهدافًا وتخصيصًا مما يزيد من معدل التحويل لإعلاناتك الاجتماعية * تجربة مستخدم محسنة على جميع الأجهزة مما يزيد من معدلات تحويل المحتوى * لا توجد قيود على الشكل والمظهر وعرض المحتوى. يقوم Flockler بإنشاء شكل ومظهر افتراضي دون أي أعمال تطوير، ولكن يمكن للمطورين لديك إنشاء نمط مخصص بالكامل * تساعدك التصنيفات والبيانات الوصفية مثل العلامات على إنشاء تجارب محتوى مخصصة ومخصصة. على سبيل المثال، يمكنك عرض المحتوى بعلامة معينة للعملاء الذين قاموا بزيارة صفحة معينة سابقًا * حل SaaS الكامل والدعم المقدم من Flockler يمكّن العملاء من خفض تكاليف التكنولوجيا وإعادة تخصيص تلك الميزانية لأنشطة التسويق والمبيعات.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: flockler.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flockler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

قد يعجبك أيضًا

Fabl

Fabl

fabl.co

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

Creatable

Creatable

creatable.io

Hypergro

Hypergro

hypergro.ai

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Hoist

Hoist

tryhoist.com

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Stomio

Stomio

stomio.io

PatternedAI

PatternedAI

patterned.ai

Walls.io

Walls.io

walls.io

Pin To Mind

Pin To Mind

pintomind.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.