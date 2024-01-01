تتيح منصة lockler للعلامات التجارية جمع وتحليل وعرض المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون على خدماتهم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التحويل ومدة البقاء. يحظى Flockler بثقة أمثال Penguin Books وRoyal Mail وVisit Britain وUEFA. نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا على جميع الخطط ورسوم الاشتراك الشهرية تبدأ من 49 يورو شهريًا. الفوائد الرئيسية: * سهولة تنظيم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون للوصول إلى المستهلكين في المرحلة المبكرة من دورة الشراء وتوجيه حركة المرور إلى صفحات المنتج * زيادة في التحويلات بنسبة 20-30% عند استخدام المنشورات الاجتماعية كشهادات للمنتج وعرضها في لحظة الشراء على صفحة الخروج أو صفحات المنتج * تساعدك البيانات الاجتماعية والرؤى التي يوفرها النظام الأساسي على إنشاء أصول محتوى أكثر استهدافًا وتخصيصًا مما يزيد من معدل التحويل لإعلاناتك الاجتماعية * تجربة مستخدم محسنة على جميع الأجهزة مما يزيد من معدلات تحويل المحتوى * لا توجد قيود على الشكل والمظهر وعرض المحتوى. يقوم Flockler بإنشاء شكل ومظهر افتراضي دون أي أعمال تطوير، ولكن يمكن للمطورين لديك إنشاء نمط مخصص بالكامل * تساعدك التصنيفات والبيانات الوصفية مثل العلامات على إنشاء تجارب محتوى مخصصة ومخصصة. على سبيل المثال، يمكنك عرض المحتوى بعلامة معينة للعملاء الذين قاموا بزيارة صفحة معينة سابقًا * حل SaaS الكامل والدعم المقدم من Flockler يمكّن العملاء من خفض تكاليف التكنولوجيا وإعادة تخصيص تلك الميزانية لأنشطة التسويق والمبيعات.

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الموقع الإلكتروني: flockler.com

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