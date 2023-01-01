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FactCheck.org

FactCheck.org

factcheck.org

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FactCheck.org هو موقع غير ربحي يهدف إلى تقليل مستوى الخداع والارتباك في السياسة الأمريكية من خلال تقديم بحث أصلي حول المعلومات الخاطئة والخدع.

الموقع الإلكتروني: factcheck.org

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