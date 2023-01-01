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Swiss Policy Research

Swiss Policy Research

swprs.org

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Swiss Policy Research (SPR) هي مجموعة بحثية مستقلة وغير حزبية وغير ربحية تبحث في الدعاية الجيوسياسية.

الموقع الإلكتروني: swprs.org

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