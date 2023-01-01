WebCatalog
Wren

Wren

wren.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wren على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تمويل الحلول المناخية المدعومة بالأبحاث. إزالة الكربون، والتعويضات، وسياسة المناخ، والمحافظة عليه - كل ذلك في اشتراك واحد.

الموقع الإلكتروني: wren.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wren. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bend

Bend

app.usebend.com

Brushfire

Brushfire

app.brushfire.com

Watershed

Watershed

dashboard.watershedclimate.com

Upstream Tech

Upstream Tech

app.upstream.tech

We Don't Have Time

We Don't Have Time

app.wedonthavetime.org

Canary Media

Canary Media

canarymedia.com

Grist.org

Grist.org

grist.org

Younium

Younium

app.younium.com

Swiss Policy Research

Swiss Policy Research

swprs.org

Semafor

Semafor

semafor.com

Docollab

Docollab

docollab.com

ET Money

ET Money

etmoney.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية