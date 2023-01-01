WebCatalog
F1 TV

F1 TV

f1tv.formula1.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من F1 TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد F1 بطريقتك من خلال السباقات المباشرة وعمليات الإعادة وتعليقات الخبراء والعروض الحصرية والبيانات المباشرة.

الموقع الإلكتروني: f1tv.formula1.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ F1 TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Bravo TV

Bravo TV

bravotv.com

NOW TV

NOW TV

nowtv.com

Vi Movies & TV

Vi Movies & TV

moviesandtv.myvi.in

ABC

ABC

abc.com

Sling TV

Sling TV

sling.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

Hallmark TV

Hallmark TV

watchhallmarktv.com

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Cox Contour

Cox Contour

watchtv.cox.com

Sky Sports

Sky Sports

skysports.com

Pluto TV

Pluto TV

pluto.tv

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية