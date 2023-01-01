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Exxen

Exxen

exxen.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محتويات جديدة وتنسيقات مفاجئة تنتظرك في EXXEN كل يوم. محتويات موثوقة يمكنك مشاهدتها مع الأطفال والشباب والعائلة بأكملها؛ الممثلون والفنانون المحبوبون في تركيا، والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين ومستخدمي اليوتيوب، جميعهم غاضبون بين الشباب؛ محتويات حصرية ومبتكرة بدلاً من المحتويات القديمة. مسلسل تلفزيوني يضم ممثلين/ممثلات حائزين على جوائز لمجموعة واسعة من الجمهور... مسابقات وعروض ومحتويات ترفيهية لم يتم إنتاجها من قبل في تركيا… محتويات حصرية لـ EXXEN من قبل مبدعي الأفلام الوثائقية والسير الذاتية الرائدة في تركيا... الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية والرسوم المتحركة التي يتم إنتاجها للأطفال فقط بواسطة EXXEN... نجوم الإعلام الذين يحبهم الشباب، محتويات متنوعة تنال إعجاب الشباب ...وأكثر من ذلك بكثير فقط في EXXEN!

الموقع الإلكتروني: exxen.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Exxen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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