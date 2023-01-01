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Punchbowl

Punchbowl

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الموقع الإلكتروني: punchbowl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Punchbowl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نسهل عليك إرسال دعوات وبطاقات إلكترونية جميلة ومجانية عبر الإنترنت أثناء التنقل. تتضمن مجموعتنا الحصرية "Characters Kids Love" مئات الدعوات من بطولة شخصيات محبوبة ومميزة. قم بتخصيص دعوة لحفلة عيد ميلاد، أو حفل استقبال المولود الجديد، أو الاحتفال بالعطلة، وقم بتسليمها على الفور عن طريق رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: punchbowl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Punchbowl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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