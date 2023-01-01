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نحن نسهل عليك إرسال دعوات وبطاقات إلكترونية جميلة ومجانية عبر الإنترنت أثناء التنقل. تتضمن مجموعتنا الحصرية "Characters Kids Love" مئات الدعوات من بطولة شخصيات محبوبة ومميزة. قم بتخصيص دعوة لحفلة عيد ميلاد، أو حفل استقبال المولود الجديد، أو الاحتفال بالعطلة، وقم بتسليمها على الفور عن طريق رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

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