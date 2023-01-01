WebCatalog
Loops

Loops

app.loops.so

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loops على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبح البريد الإلكتروني سهلاً. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني الرائعة التي سيحبها المستخدمون.

الموقع الإلكتروني: loops.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loops. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

accounts.zoho.com

Keila

Keila

app.keila.io

Benchmark

Benchmark

ui.benchmarkemail.com

Zarla

Zarla

zarla.com

AiSDR

AiSDR

app.aisdr.com

Zagomail

Zagomail

app.zagomail.com

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Punchbowl

Punchbowl

punchbowl.com

Autopilot

Autopilot

autopilotapp.com

Convead

Convead

app.convead.io

Mentioned

Mentioned

app.mentioned.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية