WebCatalog

eCairn

eCairn

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ecairn.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eCairn على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

eCairn هي شركة برمجيات متخصصة في الذكاء الاجتماعي للمبيعات والتسويق وإدارة المجتمع تقدم eCairn للمستشارين الماليين حلاً للتنقيب عن وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف مجموعات من الأثرياء الرقميين وبناء علاقات تعمل على تنمية الأعمال التجارية. اكثر تحديدا: * خريطة "قبائل الأثرياء" على تويتر والمدونات ولينكد إن والملفات الشخصية - أمثلة: الموظفون الرئيسيون في شركة يونيكورن، ومجتمعات رواد الأعمال في منطقة الخليج، والمشاهير في مواقع محددة، ومجلس الإدارة/الأمناء/الأشخاص الرئيسيين في المؤسسات غير الربحية، خريجي أفضل الجامعات.... * استمع في الوقت الحقيقي إلى هؤلاء الأثرياء الرقميين، باستخدام مساعد بشري وخوارزميات. * تقديم رؤى يومية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول المالي يمكن للمستشارين استخدامها للتعرف على الآفاق وتطوير العلاقات. * قياس جهد التواصل الاجتماعي.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: ecairn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eCairn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

قد يعجبك أيضًا

East Bay Times

East Bay Times

eastbaytimes.com

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

KTVU FOX 2 San Francisco

KTVU FOX 2 San Francisco

ktvu.com

Checkli

Checkli

checkli.com

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

RelPro

RelPro

relpro.com

SocialOomph

SocialOomph

socialoomph.com

ABC7 News

ABC7 News

abc7news.com

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

Altruist

Altruist

altruist.com

Tastebuds

Tastebuds

tastebuds.fm

PeekYou

PeekYou

peekyou.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.