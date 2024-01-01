eCairn هي شركة برمجيات متخصصة في الذكاء الاجتماعي للمبيعات والتسويق وإدارة المجتمع تقدم eCairn للمستشارين الماليين حلاً للتنقيب عن وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف مجموعات من الأثرياء الرقميين وبناء علاقات تعمل على تنمية الأعمال التجارية. اكثر تحديدا: * خريطة "قبائل الأثرياء" على تويتر والمدونات ولينكد إن والملفات الشخصية - أمثلة: الموظفون الرئيسيون في شركة يونيكورن، ومجتمعات رواد الأعمال في منطقة الخليج، والمشاهير في مواقع محددة، ومجلس الإدارة/الأمناء/الأشخاص الرئيسيين في المؤسسات غير الربحية، خريجي أفضل الجامعات.... * استمع في الوقت الحقيقي إلى هؤلاء الأثرياء الرقميين، باستخدام مساعد بشري وخوارزميات. * تقديم رؤى يومية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول المالي يمكن للمستشارين استخدامها للتعرف على الآفاق وتطوير العلاقات. * قياس جهد التواصل الاجتماعي.

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الموقع الإلكتروني: ecairn.com

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