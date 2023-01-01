KTVU FOX 2 San Francisco
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KTVU FOX 2 San Francisco على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: ktvu.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KTVU FOX 2 San Francisco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
ABC7 News
abc7news.com
The Mercury News
mercurynews.com
Fox 2 Detroit
fox2detroit.com
FOX 26 Houston
fox26houston.com
San Francisco Chronicle
sfchronicle.com
FOX 32 Chicago
fox32chicago.com
Fox 7 Austin
fox7austin.com
FOX 13 Tampa
fox13news.com
East Bay Times
eastbaytimes.com
FOX 29 Philadelphia
fox29.com
FOX 5 DC
fox5dc.com
Fox 10 Phoenix
fox10phoenix.com