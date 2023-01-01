يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DWService على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تقدم DWService خدمة تتيح الوصول عن بعد إلى الأنظمة باستخدام متصفح ويب قياسي.

الموقع الإلكتروني: dwservice.net

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