Dragon Metrics عبارة عن مجموعة متكاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تمزج بسلاسة مصادر بيانات متعددة معًا للحصول على رؤية شاملة للأداء العضوي لموقعك، بدلاً من الشعور وكأنها مجموعة من الأدوات المنفصلة. بغض النظر عن خطة الاشتراك الخاصة بك، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أفضل ميزات Dragon Metrics، بما في ذلك: • Report Builder 2.0: إنشاء تقارير ذات علامات بيضاء قابلة للتخصيص بشكل لا نهائي بسرعة وسهولة - وأتمتة عملية إعداد التقارير بأكملها وتوسيع نطاقها. • تتبع الرتب الأفضل في فئتها مع ميزات وتقارير أكثر تفصيلاً من أي أداة أخرى في السوق. • URL X-Ray: تصور مئات نقاط البيانات لعنوان URL واحد على الفور • تتبع الفهرسة في الوقت الفعلي لما يصل إلى 140.000 عنوان URL لكل موقع • خيارات وضع العلامات المتقدمة بما في ذلك العلامات الديناميكية التي يتم تحديثها تلقائيًا بناءً على معايير مخصصة • أدوات تجزئة قوية تتيح لك تصور الأداء بأي طريقة ممكنة • تكامل Google Search Console وGA المتقدم وكل هذا يأتي مع: • الوصول إلى جميع الميزات على أي مستوى خطة • مقاعد متعددة للمستخدمين دون أي تكلفة إضافية • تدريب فردي مجاني غير محدود • دعم فوري عبر الدردشة المباشرة

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الموقع الإلكتروني: dragonmetrics.com

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