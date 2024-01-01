بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها معًا وتعزيز التعاون. الحقيقة هي أن أدوات الاجتماعات اليومية مثل Teams أو Zoom ليست رائعة في مساعدة الأشخاص على الالتقاء ببعضهم البعض أو تحديد الخبراء أو نشر الأفكار. يعمل DemoHop على تمكين فرق التكنولوجيا الرائدة في العالم من أجل: 1) تعظيم عائد الاستثمار في مجال التكنولوجيا، 2) نشر الابتكارات وأفضل الممارسات، و3) تنشيط الموظفين. وللقيام بذلك، يكمن سحر DemoHop في تنسيق يختاره الحاضرون للمغامرة الخاصة بهم والذي يحرر الأشخاص من قضاء الوقت في المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لهم. وهذا يخلق تعاونًا جذابًا للغاية مع الحضور مما يمنح DemoHop نسبة عالية من 80 NPS! من السهل إعداد أحداث DemoHop، وقابلة للتوسع لمئات أو آلاف الموظفين، كما أنها مصممة للمؤسسة مع كل إمكانات الأمان وإعداد التقارير المتوقعة. وأفضل ما في الأمر هو أن DemoHop ليس مجرد شأن ربع سنوي، ولكنه يصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة فريق التكنولوجيا وموردًا قيمًا للجميع طوال العام.

الموقع الإلكتروني: demohop.com

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