DemoHop

DemoHop

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الموقع الإلكتروني: demohop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DemoHop على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها معًا وتعزيز التعاون. الحقيقة هي أن أدوات الاجتماعات اليومية مثل Teams أو Zoom ليست رائعة في مساعدة الأشخاص على الالتقاء ببعضهم البعض أو تحديد الخبراء أو نشر الأفكار. يعمل DemoHop على تمكين فرق التكنولوجيا الرائدة في العالم من أجل: 1) تعظيم عائد الاستثمار في مجال التكنولوجيا، 2) نشر الابتكارات وأفضل الممارسات، و3) تنشيط الموظفين. وللقيام بذلك، يكمن سحر DemoHop في تنسيق يختاره الحاضرون للمغامرة الخاصة بهم والذي يحرر الأشخاص من قضاء الوقت في المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لهم. وهذا يخلق تعاونًا جذابًا للغاية مع الحضور مما يمنح DemoHop نسبة عالية من 80 NPS! من السهل إعداد أحداث DemoHop، وقابلة للتوسع لمئات أو آلاف الموظفين، كما أنها مصممة للمؤسسة مع كل إمكانات الأمان وإعداد التقارير المتوقعة. وأفضل ما في الأمر هو أن DemoHop ليس مجرد شأن ربع سنوي، ولكنه يصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة فريق التكنولوجيا وموردًا قيمًا للجميع طوال العام.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: demohop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DemoHop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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Zoho Connect

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Contentful

contentful.com

HiBob

HiBob

hibob.com

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Gather

Gather

gather.town

Yalla

Yalla

yalla.team

Nulab

Nulab

nulab.com

Schoology

Schoology

schoology.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

استكشاف

المنتجات

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