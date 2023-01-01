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Cyfe

Cyfe

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الموقع الإلكتروني: cyfe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cyfe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال في مكان واحد. في حين أن أسواقها الأساسية لا تزال موجودة في الولايات المتحدة، إلا أن Cyfe تتوسع عالميًا وتعمل الآن في 15 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: cyfe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cyfe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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