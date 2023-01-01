Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال في مكان واحد. في حين أن أسواقها الأساسية لا تزال موجودة في الولايات المتحدة، إلا أن Cyfe تتوسع عالميًا وتعمل الآن في 15 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: cyfe.com

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