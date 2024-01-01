خدمات الوسائط Cretorial الجندي. المحدودة هي شركة ناشئة في مجال الوسائط التقنية متخصصة في بناء العلامات التجارية وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المؤثرين. تمتلك Cretorial أيضًا تقنية ذكاء اصطناعي خاصة تم إعدادها لتعطيل كيفية إنشاء العبارات الجذابة وخطوط العلامات والتعليقات التوضيحية وعلامات التصنيف وأنواع أخرى من المحتوى الصغير. وعد Cretorial هو منح الجميع - بدءًا من مؤلفي النصوص إلى الباحثين، ومن الوكالات الإعلانية إلى قادة الأعمال، وكتاب التكنولوجيا إلى المسوقين، والمعلمين إلى مقدمي العروض، والمؤسسين إلى الموظفين المبتدئين - النص الذي يحتاجونه لتصميم محتوى استثنائي وتقديمه.

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