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DisplayNote Web

DisplayNote Web

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DisplayNote Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء تجارب متصلة للمقدمين والمعلمين والمتعلمين في جميع أنحاء العالم

الموقع الإلكتروني: displaynote.com

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