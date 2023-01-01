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Playwire

Playwire

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الموقع الإلكتروني: playwire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Playwire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Playwire على جعل إدارة الإعلانات أكثر بساطة وذكاءً للناشرين ومنشئي المحتوى من جميع الأنواع.

الموقع الإلكتروني: playwire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Playwire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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