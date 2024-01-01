Companisto

Companisto

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الموقع الإلكتروني: companisto.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Companisto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.
الفئات:
Finance
مقدمو تمويل الأعمال الآخرون

الموقع الإلكتروني: companisto.com

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بدائل

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

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Crowdcube

crowdcube.com

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Growjo

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Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wednesday.app

Wednesday.app

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