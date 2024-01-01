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CloudPay

CloudPay

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الموقع الإلكتروني: cloudpay.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحدد CloudPay تجربة الدفع الحديثة من خلال توفير حل عالمي موحد لكشوف المرتبات والخزانة والدفع عند الطلب في أكثر من 130 دولة.

الموقع الإلكتروني: cloudpay.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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