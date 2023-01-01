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CKEditor

CKEditor

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الموقع الإلكتروني: ckeditor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CKEditor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرر WYSIWYG HTML قابل للتخصيص بالكامل مع أكبر عدد من ميزات النص المنسق. على مستوى المؤسسات مع 70 لغة وموافقة الملايين.

الموقع الإلكتروني: ckeditor.com

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