يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل والمخصصة للعلامة التجارية، والتحليلات، وإدارة العروض، وصفحات تسجيل الشركاء. • تتبع ومراقبة وتحسين أداء الشركاء في برامجهم التابعة الداخلية. • استفد من Marketplace's Circlewise وخدمات توظيف وإدارة الشركاء الشاملة، بما في ذلك أبحاث الشركاء ومراجعتهم وتحقيق الدخل والدفع. • خدمات إضافية لشراء الوسائط وتسويق المحتوى والحملات البرمجية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.circlewise.io

الموقع الإلكتروني: circlewise.io

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