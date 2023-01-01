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Circlewise

Circlewise

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الموقع الإلكتروني: circlewise.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Circlewise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل والمخصصة للعلامة التجارية، والتحليلات، وإدارة العروض، وصفحات تسجيل الشركاء. • تتبع ومراقبة وتحسين أداء الشركاء في برامجهم التابعة الداخلية. • استفد من Marketplace's Circlewise وخدمات توظيف وإدارة الشركاء الشاملة، بما في ذلك أبحاث الشركاء ومراجعتهم وتحقيق الدخل والدفع. • خدمات إضافية لشراء الوسائط وتسويق المحتوى والحملات البرمجية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.circlewise.io

الموقع الإلكتروني: circlewise.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Circlewise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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