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Cin7 هو برنامج متكامل لإدارة المخزون قائم على السحابة ويعمل على تبسيط إدارة المخزون عبر قنوات متعددة.

الموقع الإلكتروني: cin7.com

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