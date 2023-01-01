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Cin7

Cin7

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cin7.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cin7 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cin7 هو برنامج متكامل لإدارة المخزون قائم على السحابة ويعمل على تبسيط إدارة المخزون عبر قنوات متعددة.

الموقع الإلكتروني: cin7.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cin7. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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